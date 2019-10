Energy Way lancia la Data Science Academy a Modena dall'11 novembre

(PRIMAPRESS) - MODENA - Attirare giovani talenti per formare futuri Data Scientist, è questo l'obiettivo del corso di specializzazione in Data Science, organizzato da Energy Way in collaborazione con Experis Academy, in partenza il prossimo 11 novembre 2019 presso la sede di Energy Way in via Sant'Orsola 33 a Modena. Il corso mira a fornire una preparazione intensiva sull'analisi dei dati, il machine learning e il deep learning, con l'obiettivo di comprendere ed implementare i principali algoritmi di intelligenza artificiale in contesti reali di uso e di applicazione. Il percorso durerà 6 settimane e sarà rivolto a 12 giovani laureandi, neo-laureati o laureati inoccupati, provenienti da diversi ambiti di studio, tra cui matematica, informatica, fisica, statistica ed ingegneria, appassionati di Data Science e in cerca di un contesto innovativo di crescita professionale. L'Academy è ad accesso libero e finalizzata a valutare l'inserimento in azienda dei candidati più meritevoli. La didattica prevede lezioni teoriche e project work di gruppo per testare sul campo le nozioni apprese. Tra i principali insegnamenti sono previsti: linguaggio python, uso di pandas, machine learning supervisionato e non supervisionato, clustering, predictive maintenance, computer vision, time series classica e reinforcement learning. - (PRIMAPRESS)