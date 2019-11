Death Stranding, il nuovo videogioco di Hideo kojima che ci trasforma in corrieri in un’America post-apocalittica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Esce oggi, 8 novembre, sugli store di tutto il mondo, Death Stranding, il videogioco d'azione, ideato da Hideo Kojima, sviluppato da Kojima Productions con la collaborazione di Guerrilla Games e pubblicato da Sony, per PlayStation 4 e Microsoft Windows.

Nel primo videogioco della nuova Kojima Productions di Hideo Kojima interpreto Sam Porter Bridges, un corriere impegnato a portare pacchi in un’America divisa e post-apocalittica, sconvolta da un fenomeno noto come 'Death Stranding', che ha mescolato il piano dei vivi con quello dei morti. Quelli che un tempo erano gli Stati Uniti d’America sono ora bersagliati da una continua pioggia capace di invecchiare rapidamente esseri viventi ed edifici, e le persone vivono nascoste in città sotterranee, senza possibilità di comunicare con il mondo esterno.

I corrieri—che sopravvivono alle condizioni esterne a volte grazie a speciali abilità—sono l’unico collegamento tra le città, gli edifici governativi e gli abitanti che vivono isolati in questo mondo. Ma mentre fa le sue consegne, Sam ha un compito in più: collegare queste città a qualcosa di simile a internet—la “rete chirale”—e riconnettere così le persone. Sam è contemporaneamente il corriere di Amazon e il tecnico di Fastweb. - (PRIMAPRESS)