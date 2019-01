China Unicom e ZTE completano la prima chiamata 5G al mondo con lo smartphone Prototype

(PRIMAPRESS) - ROMA - ZTE Corporation, uno dei principali player al mondo per soluzioni di telecomunicazioni, enterprise e consumer technology per internet mobile, ha annunciato oggi che la filiale di Guangdong di China Unicom e ZTE hanno realizzato la prima chiamata 5G al mondo con lo smartphone prototipo di ZTEnella prova sul campo di Shenzhen. Dopo i test dello scorso novembre nel centro di ricerca, ZTE conferma il primato sullo sviluppo del 5G superando una prova che, oltre a portare a termine con successo una chiamata con lo smartphone prototipo, ha dato modo di verificare diversi servizi, come la chiamata vocale del gruppo Wechat, i video online e la navigazione web. Si tratta di fatto del primo test commerciale al mondo in cui viene effettuata una chiamata in modalità NSA, conforme al Rel-15 3GPP. Il test ha adottato la soluzione end-to-end 5G di ZTE, e ha connesso lo smartphone prototipo 5G di ZTE alla rete di accesso radio, a quella principale e a quella di trasporto.Sono state verificate diverse tecnologie chiave 5G come Massive MIMO, 5G NR, connettività doppia NSA, tecnologia di trasporto FlexE e 5G Common Core. Tra i principali fornitori mondiali di apparecchiature per le telecomunicazioni, ZTE è leader nella tecnologia, nelle apparecchiature e nei prodotti 5G. La soluzione 5G di ZTE ha superato il test end-to-end nei tre mesi successivi al rilascio del Rel-15 3GPP. È stata messa in mostra la forte competenza di ZTE nella ricerca, nello sviluppo e nella commercializzazione del 5G, dimostrando il suo ruolo di partner affidabile per gli operatori globali. Conosciuta come "la città dell'innovazione", Shenzhen è una delle prime città pilota 5G di China Unicom. Shenzhen sta verificando pienamente le capacità di rete delle apparecchiature di rete 5G, i servizi speciali, il roaming e l'interconnessione dei servizi, gettando così una solida base per l'intera costruzione commerciale della rete 5G. Informazioni su ZTE ZTE è un fornitore di sistemi avanzati di telecomunicazioni, di dispositivi mobili e di soluzioni tecnologiche professionali per consumatori, carrier, imprese e settore pubblico. Come parte della sua strategia, ZTE è impegnata nell'offerta ai clienti di innovazioni integrate e complete in grado di portare eccellenza e valore nel quadro della convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche. Quotata alle borse di Hong Kong (codice azionario H: 0763.HK ) e di Shenzhen (codice azionario A: 000063.SZ ), la società fornisce prodotti e servizi a più di 500 operatori in oltre 160 paesi. ZTE investe il 10% del fatturato annuo in attività di ricerca e sviluppo e svolge ruoli guida in varie istituzioni internazionali che puntano a definire nuovi standard nelle telecomunicazioni. ZTE è fortemente impegnata nelle iniziative di responsabilità sociale d'impresa e fa parte del Global Compact delle Nazioni Unite. Per ulteriori informazioni, visitare www.zte.com.cn . - (PRIMAPRESS)