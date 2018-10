Casinò online: si ma con lo smartphone

Anche se i fatturati sono in costante aumento, appare chiaro che oggi

ha un profilo assai diverso rispetto al giocatore del passato; per altro i vecchi casinò, quelli sul territorio, sono in profonda crisi, con possibilità di chiudere entro l’anno. Da alcune ricerche risulta che un’elevata percentuale di giocatori appassionati italiani accede ai casinò in rete direttamente con lo smartphone. Stiamo parlando di una sorta di rivoluzione, silente e non particolarmente evidente, ma molto reale. Il giocatore un tempo doveva fare varie centinaia di chilometri per

, spesso pernottando in loco per alcuni giorni. Oggi basta accedere a un sito che offre numerosi tavoli da gioco ad ogni ora del giorno e della notte, accessibile anche tramite il telefonino. In pratica si può puntare sul tavolo della roulette anche mentre si è nella sala d’attesa di uno studio medico, o sul divano di casa mentre si attende l’ora di cena.





Questi enormi cambi nelle modalità di fruizione dei casinò vanno di pari passo anche con altri tipi di cambiamenti. Prima di tutto

porta a non avere alcun tipo di stigma sociale, cosa che invece chi si recava al casinò ancora viveva. Inoltre oggi si evidenzia un elevato numero di giocatori, molto maggiore rispetto al passato, con una

però non eccessivamente alta. Chi invece andava al casinò un tempo tendeva a giocarsi intere fortune in una singola notte. Stiamo parlando quindi di un comportamento diverso, più accettato dal punto di vista sociale ma anche meno pericoloso.





Per altro poter accedere al casinò in modo veloce e rapido, anche tramite smartphone, ha consentito a molti di rinunciare ai metodi illegali di gioco. L’agenzia per i monopoli di Stato infatti si occupa di verificare che i siti che offrono la possibilità di giocare su dei tavoli virtuali utilizzino programmi legali e che ridistribuiscano una corretta percentuale dei soldi raccolti con le puntate. Un casinò che non possiede l’autorizzazione da parte dell’AAMS può celare una truffa, conviene quindi evitarlo, anche se ci propone omaggi o bonus incredibili.

