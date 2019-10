Alla scoperta dei batteri buoni al Maker Faire Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA –ROMA - I workshop della durata di circa 40 minuti al Maker Faire Roma hanno lo scopo di avvicinare bambini in età scolare (6-13 anni) allo studio della microbiologia, la scienza che studia i microrganismi, ossia le forme di vita invisibili ad occhio nudo.

Il workhshop prevederà un'attività teorico-pratica per introdurrei partecipanti ai concetti fondamentali ed alle applicazioni della microbiologia, con riferimento alle attività ed alle proprietà dei microrganismi procarioti.

le attività comprenderanno:

illustrazione delle caratteristiche strutturali e funzionali dei microrganismi, il loro ruolo ecologico e le loro applicazioni nel campo biotecnologico.

illustrazione delle tecniche di base per la coltura dei microrganismi in laboratorio.

prelievo di un campione da ambienti e superfici di uso comune

preparazione delle sospensioni batteriche e striscio su terreni microbiologici solidi.

osservazione allo stereomicroscopio di colonie batteriche di microrganismi ovviamente non pericolosi per la salute.