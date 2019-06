Amazon: pronti i droni per consegnare la spesa

(PRIMAPRESS) - LAS VEGAS (USA) – Manca davvero poco all’avvio da parte di Amazon della consegna pacchi ai clienti attraverso l’uso di droni. E’ una questione di mesi. La notizia è riportata oggi dal Financial Times che cita fonti della stessa azienda, che ha presentato a Las Vegas proprio i suoi ultimi dispositivi di volo, i droni “porta fattorini”. Sono in realtà dei droni elettrici che hanno un raggio di 25 chilometri e possono consegnare pacchi fino a 2,26 chili ed in pochissimo tempo, cioè nel giro di mezz’ora. Una vera e propria innovazione nel campo delle consegne. - (PRIMAPRESS)