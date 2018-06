Accordo sulla sicurezza alla guida tra Aci-Sara Assicurazioni per dotare i veicoli di sistemi intelligenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sempre iper-connessi, un vantaggio per muoversi informati e per restare sempre in contatto ma sta accadendo anche che siamo diventati anche guidatori sempre più distratti. Secondo una recente ricerca americana 8 incidenti su 10 sono causati da distrazione alla guida che si consumano in soli 3 secondi. Se è l’era digitale che sta facendo crescere la black list degli incidenti è proprio da l’information technology che arriva un sistema per ridurre le cause di collisioni. L’Adas, l’Advanced Driver Assistance System, è la nuova frontiera hi-tech che promette di abbattere del 73% le cause di incidenti stradali fornendo una serie di indicazioni sonore mentre si è alla guida. Un accordo presentato a Roma questa mattina da Aci e Sara Assicurazioni punta a rendere più sicuro il parco auto circolante in Italia con la rivoluzione dei sistemi Adas. Il progetto presentato dal presidente dell’Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani, il Dg di Sara Assicurazioni, Alberto Tosti, il Direttore Vendite Europa Centrale di Mobileye, Raz Peleg e il Dg di Autobynet (distributore del dispositivo intelligente per l’Italia, Alessandro Finicelli, vedrà impegnata la rete Aci Global con il supporto di esperti del “co-pilota intelligente" Mobileye per accrescere gli standard di sicurezza. - (PRIMAPRESS)