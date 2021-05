Yacht Club Costa Smeralda: ecco il calendario della stagione velica. Il saluto della principessa Zahra Aga Khan

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - La stagione sportiva dello Yacht Club Costa Smeralda riparte. Oggi è stato presentato in streaming il calendario di regate che si riapproprierà di quanto perso nello scorso anno per la pandemia. Insieme agli eventi velici del club smeraldino, è stato presentato anche il programma del team Young Azzurra. La conferenza, aperta da un messaggio di saluto della Principessa Zahra Aga Khan, Presidente del Consiglio Direttivo YCCS, che ha ricordato come la ripresa delle attività dello YCCS sarà all’insegna del rispetto ambientale e ovviamente della passione per lo sport della vela.”

Il Commodoro Michael Illbruck ha voluto sottolineare come la riapertura delle attività sia un segnale per il mondo della vela in Mediterraneo, in Sardegna e per il territorio: “Lo YCCS è una realtà solida, per il supporto della famiglia Aga Khan ma anche grazie al sostegno di tutti i nostri partner istituzionali, Rolex, Allianz, la new entry Jaguar Land Rover, a cui diamo il benvenuto, e tutti gli altri che ci manifestano comunanza di valori e il loro supporto nell’organizzazione delle regate.”

Il calendario sportivo è stato introdotto dal Comandante Edoardo Recchi, che ha recentemente aggiunto al suo ruolo di Direttore Sportivo anche l'incarico di La stagione 2021 dello Yacht Club Costa Smeralda si aprirà con la Loro Piana Superyacht Regatta dal 1 al 5 giugno. La novità di quest’anno sarà il debutto dei multiscafi, una categoria che offre ampie prospettive di crescita.

Dal 21 al 26 giugno andrà scena un altro evento velico che costituisce una novità, seconda tappa di Swan Sardinia Challenge - The Nations League, il circuito che il cantiere finlandese dedica alle sue classi monotipo: Swan 45, ClubSwan 42, ClubSwan 50 e l’ultimo nato, ClubSwan 36. Si tratta di regate tra le boe, che esaltano le doti agonistiche delle barche e dei loro equipaggi.

La prima metà del mese di luglio sarà dedicata alla Persico 69F Cup, regata nella quale compete anche Young Azzurra. Dal 5 al 10 andrà in scena il Grand Prix 2.1 mentre dal 12 al 17 luglio sarà la volta del Grand Prix 2.2. Dal 5 all’11 settembre entra in scena la Maxi Yacht Rolex Cup, giunta alla sua 31^ edizione.

A fine settembre, dal 24 al 26, l’Invitational Smeralda 888 farà tornare in scena l’elegante monotipo disegnato da German Frers, nato come barca sociale dello YCCS. La stagione si conclude con la Sailing Champions League, ormai divenuta un classico: dal 7 al 10 ottobre si affrontano sui monotipi J/70 della flotta dello YCCS le migliori squadre internazionali di club, per definire il vincitore assoluto europeo della stagione 2021.

A partire da quest’anno, in continuazione alla promozione della sostenibilità ambientale, le regate dello YCCS aderiranno al progetto RECO, ideato dal velista Alberto Leghissa e promosso da One Ocean Foundation, che prevede su base volontaria la nomina di un Responsabile Ecologico di Bordo, il quale si occuperà di far rispettare un preciso decalogo di norme all’interno del team. - (PRIMAPRESS)