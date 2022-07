Wimbledon: Nadal infortunato abbandona e manda in finale Kyrgios che dovrà aspettare il match tra Djokovic e Norrie

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Pesa ancora per Rafa Nadal la decisione annunciata ieri sera del suo ritiro dal torneo di Wimbledon per una dolorosa contrattura addominale. Il campione ha dovuto seguire anche i consigli dello staff medico che non gli avevano date alternativa se non quelle di peggiorare alla prima volee. i Lo spagnolo avrebbe dovuto incontrare Nick Kyrgios. "Ci ho pensato molto - ha detto in una conferenza stampa -, ma non ha senso giocare. Credo di non potre continuare a giocare con questo dolore". "Ho uno strappo addominale e il mio infortunio potrebbe solo peggiorare - ha detto ancora Nadal -. Ho preso la decisione perché in queste condizioni per me sarebbe impossibile vincere". Il greco kyrgios è dunque in finale e dovrà vedersela con il vincitore del match tra Djokovic e l'inglese Norrie. - (PRIMAPRESS)