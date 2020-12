Vittoria della Roma sul Torino (3-1) nel posticipo con sorpasso su Napoli e Sassuolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma batte 3-1 il Torino nel posticipo dell'Olimpico e aggancia la Juve al terzo posto.Sorpassati Napoli e Sassuolo. Granata in crisi nera alla terza sconfitta di fila e ultimo posto in classifica con appena 6 punti. Al 14' Singo ammonito per la seconda e Toro in dieci. Al 23' Roma avanti con Mkhitaryan dopo respinta di MilinkovicSavic su Mancini.Al 42' rigore per fallo di Bremer su Dzeko,Veretout realizza (43').Ripresa. Traversa di Edera (64'). Tris di Pellegrini. Belotti prova a riaprirla (73'), ma è troppo tardi. - (PRIMAPRESS)