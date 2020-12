Vigilia di Natale amara per la Juventus che cede in casa alla Fiorentina (0-3)

(PRIMAPRESS) - TORINO - Per la Juventus l'antivigilia di Natale servirà a smaltire il duro colpo ricevuto dalla Fiorentina che ha rifilato tre gol (0-3)ai bianconeri nella partita di ieri sera allo Stadium. Prandelli centra la prima vittoria. Le prima battute del match hanno subito evidenziato una Juve in difficoltà: un assist di Ribery a Vlahovic che colpisce in contropiede (3'), al 12' il cartellino rosso a Cuadrado (col Var) per un'entrata durissima su Castrovilli cui Szczesny,al 26', nega lo 0-2 con un grande intervento. Juve in affanno: due chances per Ronaldo, fermato da Dragowski,e poco altro. Ripresa. Dragowski si oppone a Chiesa,nel finale la Fiorentina dilaga: autogol Alex Sandro su cross Biraghi (76'), Caceres fa tris all'81'. - (PRIMAPRESS)