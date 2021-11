Verona bestia nera del Napoli, al Diego Armando Maradona è 1-1

foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Avrebbe sicuramente meritato la vittoria la squadra di Spalletti, fermata per l'ennesima volta in casa dal Verona, dopo la beffa dell'anno scorso che costò ai partenopei la qualificazione in Champions. I ragazzi di Tudor comunque sono riusciti a strappare il pari con merito, riuscendo a rendere alquanto sterile la manovra del Napoli in attacco. Ma non del tutto. I gol arrivano a inizio primo tempo. Al 13' fa centro Simeone su cross di Barak. Pari di Di Lorenzo (18') su sviluppo di punizione. Palo di Osimhen a fine frazione e legno scheggiato anche da Mertens, su punizione al 90'. Il Verona chiude in 9 (rossi a Bessa e Kalinic). Match comunque arbitrato molto male da Giovanni Ayroldi che in più occasioni a dimostrato una grande mediocrità nelle decisioni e soprattutto a discapito del Napoli. Anche il recupero finale di quattro minuti è sembrto a tutti sicuramente inferiore a tutto il tempo perso nel corso del secondo tempo, e non solo per le sostituzioni. Insomma l'ennesimo arbitro mediocre di questa serie A. Da verificare diversi episodi in area del Verona. Anche Abisso al Var pare non abbia visto nulla di strano.



IL TABELLINO

NAPOLI-VERONA 1-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa (40' st Mertens); Politano (17' st Lozano), Zielinski (17' st Elmas), Insigne (41' st Ounas); Osimhen. A disp.: Meret, Marfella, Demme, Petagna, Zanoli, Lobotka. All.: Spalletti

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (39' st Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak (30' st Bessa), Caprari (39' st Kalinic); Simeone (30' st Lasagna). A disp.: Pandur, Berardi, Cetin, Cancellieri, Rüegg, Sutalo, Ragusa, Hongla. All.: Tudor

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 13' Simeone (V), 18' Di Lorenzo (N)

Ammoniti: Rrahmani (N), Barak (V), Veloso (V), Dawidowicz (V), Bessa (V), Kalinic (V), Osimhen (N)

Espulsi: Al 43' st Bessa (V) per doppia ammonizione. Al 48' st Kalinic per doppia ammonizione

Note: - (PRIMAPRESS)