Vela: Young Azzurra (Yccs) vince il Grand Prix 2.2 della Persico Cup

ph. Studio Borlenghi

(PRIMAPRESS) - MALCESINE (VERONA) - Young Azzurra, il programma di vela foiling giovanile dello Yacht Club Costa Smeralda, ha vinto il Grand Prix 2.2 della Persico 69F Cup. Il team guidato dallo skipper Ettore Botticini rimarrà a Malcesine, sull'alto Lago di Garda, per il terzo Grand Prix della stagione, dal 28 settembre al 3 ottobre. La vittoria di Young Azzurra si era già delineata ieri, quando ha vinto ben 4 delle 8 prove svolte, con 3 secondi posti e un terzo. La giornata di oggi, 24 settembre, è stata caratterizzata da vento leggerissimo e instabile mai superiore a 6/7 nodi. Nell'unica prova che il Comitato è riuscito a portare a termine, Young Azzurra ha confermato con un'altra vittoria netta la sua supremazia in una classe nella quale ha fatto il suo esordio solo ad agosto. Il team si è distinto per le manovre pulite e una tattica azzeccata. Young Azzurra ha allungato sulla flotta subito dopo la partenza, prendendo poi un vantaggio sempre maggiore dopo ogni boa del quadrilatero che forma il campo di regata. Dietro Young Azzurra sono saliti sul podio di Malcesine FlyingNikka 47 e Team Agiplast di Hong Kong. - (PRIMAPRESS)