Vela: Young Azzurra al via per la Foiling Gold Cup nelle acque di Gaeta

ph. Gianluca Di Fazio

La Youth Foiling Gold Cup sarà il primo evento internazionale dell'anno per il team di Young Azzurra, il progetto sportivo lanciato dallo Yacht Club Costa Smeralda nel 2020. La prima delle tre tappe avrà luogo a Gaeta a partire da dopodomani, 3 marzo, mentre le altre due sono in programma sul Lago di Garda e a Hong Kong rispettivamente ad agosto 2021 e a gennaio 2022. La competizione, che si svolge a bordo delle imbarcazioni foiling monotipo Persico 69F ed è riservata a giovani velisti under 25, è nata come alternativa alla Youth America's Cup, cancellata nel 2020 a causa della pandemia. Una prima fase di qualificazione è in programma fino all'8 marzo seguita dalle finali, dal 10 al 12 marzo. In questa occasione Young Azzurra sarà l'unico team a rappresentare l'Italia e affronterà altri sette equipaggi – gli stessi che avrebbero partecipato alla Youth America's Cup - provenienti da Hong Kong, Stati Uniti, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Norvegia.