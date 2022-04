Vela: presentato a Milano il calendario regate dello Yacht Club Costa Smeralda

(PRIMAPRESS) - MILANO - La stagione sportiva 2022 dello Yacht Club Costa Smeralda insieme al nuovo corso del progetto Young Azzurra è stata presentata oggi a Milano. L’evento è tornato a svolgersi in presenza dopo due anni, radunando soci, partner, giornalisti e amici dello YCCS presso l’event space Magna Pars a Milano.

Ad aprire la presentazione del calendario sportivo è stata la Principessa Zahra Aga Khan, Presidente del Consiglio Direttivo dello YCCS, con un videomessaggio di benvenuto. A seguire, i presentatori dell’evento, la conduttrice Eleonora Cottarelli e l’editorialista Giovanni Bruno di Sky Sport, hanno invitato sul palco il Commodoro YCCS Michael Illbruck il quale, dopo un saluto generale ha ringraziato per il supporto tutti i partner, in particolare quelli istituzionali dello YCCS: Rolex, Jaguar Land Rover e Allianz. La parola è passata poi al Segretario Generale e Direttore Sportivo dello YCCS, Edoardo Recchi, per la presentazione delle regate in calendario per il 2022.

Tra le novità di quest'anno c'è la regata di apertura della stagione con l'affiancamento del title sponsor Giorgio Armani alla Superyacht Regatta. Alla regata, che inaugurerà la stagione sportiva in Mediterraneo per i superyacht, potranno partecipare imbarcazioni con lunghezza minima di 90 piedi e multiscafi di almeno 50 piedi di lunghezza. La manifestazione, inoltre, includerà come nelle passate edizioni il Southern Wind Rendezvous and Trophy. - (PRIMAPRESS)