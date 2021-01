Vela, Prada Cup: Luna Rossa vince la giornata di sfide con American Magic. Stasera le ultime due race

(PRIMAPRESS) - AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Luna Rossa nella prima giornata di semifinali di Prada Cup vince su American Magic. Il team italiano nelle acque neozelandesi ha vinto le prime due regate contro American Magic e conduce per 2-0 la sfida hi-tech della regata mondiale. All'AC75 di Patrizio Bertelli mancano quindi ancora solo due punti per raggiungere in finale Team Ineos Uk. Luna Rossa può chiudere i conti già stanotte, quando sono in programma Race 3 e Race 4 (dalle 3, diretta Sky Sport). Il team italiano ha dominato la prima regata: dopo una solida partenza, ha mantenuto il comando senza problemi, nonostante il nuovo record di velocità stabilito da American Magic (53,31 nodi, ovvero 98,7 km/h), chiudendo con ben 2'43'' di vantaggio. Il tutto con un vento da Sud Ovest di poco più di 20 nodi, ovvero una situazione non ideale per l'equipaggio di James Spithill. Nessun affanno nemmeno nella seconda regata, chiusa con un vantaggio di 3'07'', con Patriot che nel finale ha accusato un altro problema tecnico, dopo essere tornata in mare a tempo di record appena 48 ore fa. Vince la serie la prima imbarcazione che raggiunge le quattro vittorie, con l'eventuale settima regata in programma nella notte tra lunedì 1 febbraio e martedì 2. Chi passa il turno andrà a contendere al Team Ineos Uk la Prada Cup (13-22 febbraio): la vincente sfiderà Team New Zealand nell'America's Cup (6-15 marzo). - (PRIMAPRESS)