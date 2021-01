Vela: poker di Luna Rossa contro American Magic e vola in finale alla Prada Cup

(PRIMAPRESS) - AUCKLAND - In 4 regate Luna Rossa conquista le finali della Prada Cup ed andare a raggiungere gli inglesi di Ineos che affronterà a partire dal 13 febbraio in una serie al meglio delle 13 regate. La seconda giornata delle semifinali contro American Magic è stata la fotocopia della prima giornata con la barca italiana che va a dominare le partenze e si va a prendere la parte del percorso che preferisce e controlla l’avversario non lasciando nessuna possibilità di rientrare in regata. Mai. Nella seconda prova poi gli americani hanno avuto anche problemi con l’elettronica di bordo che hanno aggravato la sconfitta in termini numerici e di distacco. Quindi in appena due giornate di regata Luna Rossa elimina gli americani e conquista la finalde degli sfidanti (oggi Prada Cup) dove appunto incontreranno la squadra di Ben Ainslie che è stata la grande protagonista dei Round Robin. - (PRIMAPRESS)