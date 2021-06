Vela: oggi l’assegnazione dello Swan Challenge a Porto Cervo. Hatari in pole position

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Dopo le tre prove disputate con un teso maestrale la Swan Sardinia Challenge di vela scende di nuovo in acqua oggi. Al comando, Oggi si assegna il titolo mentre al comando della classifica c'è Hatari (ClubSwan 50), G-Spot (ClubSwan 36), Nadir (ClubSwan 42) e Ulika (Swan 45). Ieri un vento di Maestrale dall’intensità ideale, tra i 14 e i 18 nodi, ha permesso al Comitato di Regata di far disputare tre prove ai 34 yacht, suddivisi in 4 classi e in rappresentanza di 12 nazioni, presenti a Porto Cervo per la prima edizione della Swan Sardinia Challenge, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme a Nautor’s Swan e ClubSwan Racing. - (PRIMAPRESS)