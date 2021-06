Vela: Missy vince la Loro Piana Superyacht Regatta nelle acque di Porto Cervo

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO -La 14^ Loro Piana Superyacht Regatta, nelle acque di Porto Cervo, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, ha visto trionfare il 33 metri Missy nella categoria Superyacht. Seconda posizione in classifica per lo Swan 115 Shamanna, oggi quarto, e terzo gradino del podio per il Wally Y3K di Claus-Peter Offen. Tra i Multiscafi vincitore di giornata e primo sul podio è il Gunboat 68 Highland Fling XVII, tattico Cameron Appleton, secondo gradino del podio per l’HH66 R-Six a un solo punto dal terzo, Allegra a cui non è bastato il secondo posto di giornata per risalire la classifica generale. Al SW94 Aragon, in regata nella divisione Superyacht, è invece andato il Southern Wind Trophy. - (PRIMAPRESS)