Vela: Magic Carpet Cubed guida la classifica della Giorgio Armani Superyacht Regatta a Porto Cervo

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - La prima giornata di regate della Giorgio Armani Superyacht Regatta, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title Sponsor Giorgio Armani, in programma fino a sabato 4 giugno a Porto Cervo vede primeggiare nella Divisione Superyacht il Wallycento Magic Carped Cubed, davanti a Bullitt e Win Win, separati tra loro di soli 7 secondi in tempo compensato. Nella Divisione Multihull il custom Allegra ha prevalso su Highland Fling 17. Ieri l'inizio della GA Regatta è iniziata con l’amichevole veleggiata di ieri tra le golette d’epoca Shenandoah of Sark (del 1902) e Mariette of 1915 che ha fatto rivivere nelle acque antistanti Porto Cervo i fasti della Golden Age dello yachting.

