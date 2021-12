Vela: ingresso del brand Giorgio Armani nel Superyacht Regatta 2022 in Costa Smeralda

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Il brand Giorgio Armani sarà il nuovo Title Sponsor della 15^ edizione della Superyacht Regatta 2022, che si svolgerà dal 31 maggio al 4 giugno 2022 sul mare della Costa Smeralda: quattro giorni di regate costiere nel contesto unico dell’Arcipelago di La Maddalena. La ‘Giorgio Armani Superyacht Regatta’, organizzata dallo Yacth Club Costa Smeralda, potranno partecipare superyacht con lunghezza minima di 90 piedi e multiscafi di almeno 50 piedi di lunghezza. L'evento, inoltre, includerà come nelle passate edizioni il Southern Wind Rendezvous and Trophy. "Diamo il benvenuto a Giorgio Armani, nuovo Title Sponsor della Superyacht Regatta. Siamo veramente lieti per questa nuova partnership con una eccellenza italiana tra le più amate a livello globale” ha commentato Michael Illbruck, Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda. - (PRIMAPRESS)