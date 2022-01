Vela: 31 marzo si decide la città della Coppa America. Due spagnole in corsa: Barcellona e Malaga

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà il 31 marzo 2022 la data in cui si conoscerà la città che ospiterà la Coppa America di vela. Ad inserirsi tra una possibile città neozelandese, all’irlandese Cork, la saudita Gedda e la spagnola Barcellona, c’è un’altra candidatura iberica ed è la città di Malaga. Il sindaco Francisco de la Torre ha confermato la sua candidatura e alcune società di consulenza sarebbero già al lavoro per realizzare gli studi di fattibilità realizzati sui dati delle location che negli anni precedenti hanno ospitato l’evento. La posizione geografica di Malaga, situata in Andalusia, nell’estremo ovest della Spagna e difronte all’Africa, oltre a presentarsi come un ottimo contesto per l’atmosfera di questa area, si rivela anche un campo di regata interessante per le condizioni meteo che regalano un vento termico intenso e costante e senza onda troppo formata. Insomma anche questa sembra poter essere un’ottima location per gli AC 75. Non resta che aspettare le decisioni dei valutatori dell’America’s Cup - (PRIMAPRESS)