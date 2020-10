Vela: Grand Prix Persico 69F al via a Malcesine. Ettore Botticini al timone di Young Azzurra (YCCS)

ph. Studio Borlenghi

(PRIMAPRESS) - MALCESINE (VERONA) - Young Azzurra torna in regata fino al 24 settembre prossimo in occasione del secondo Grand Prix della Persico 69F Cup, il circuito dedicato al nuovo monotipo foiling che sta riscuotendo sempre maggior interesse. Le condizioni meteo instabili hanno tuttavia causato una inusuale bonaccia che ha costretto l'intera flotta a terra, rinviando l'inizio.

Young Azzurra, dopo il secondo posto d'esordio ottenuto in agosto, sempre sul Lago di Garda in occasione della Persico 69F Revolution, ha continuato gli allenamenti. Lo skipper Ettore Botticini ha alternato a bordo differenti membri di equipaggio, con lo scopo di formare, per il programma sportivo giovanile dello YCCS, il miglior team possibile di nuovi talenti velici italiani. Infatti, pur essendo stata annullata la Youth America's Cup ad Auckland a causa della pandemia, l'obiettivo futuro dello YCCS non cambia né scende di livello.

Federico Colaninno, che domenica scorsa ha conquistato il suo secondo Campionato Italiano consecutivo in classe Finn, viene ufficialmente confermato su Young Azzurra assieme allo skipper Botticini, con il ruolo di flight controller. A bordo di Young Azzurra si alternerà anche Francesca Bergamo e Erica Ratti. - (PRIMAPRESS)