Vela, Dutch Sails si aggiudica la Youth Foiling Gold Cup. Quarto posto per il team Young Azzurra

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Dutch Sails si aggiudica la Youth Foiling Gold Cup che si è disputata nelle acque della Costa Smeralda. Il team Young Azzurra si è posizionato al quarto posto della classifica generale. Nella giornata di ieri a seguito di una scuffia, il randista Federico Colaninno ha subito un infortunio. A Federico vanno gli auguri di pronta ripresa da parte del resto del team e dello YCCS.

Questa mattina giornata decisiva della finalissima del circuito, Young Azzurra scende in acqua con la formazione che vede a bordo Ettore Botticini al timone, Francesca Bergamo alla randa ed Erica Ratti flight controller. Nella prima prova, una partenza non perfetta condiziona il corso della regata, il team riesce comunque a recuperare una posizione e arriva quinto, registrando poi lo stesso piazzamento nella seconda prova di giornata. L’ultima regata è stata quella determinante per via del punteggio quadruplicato, il team dà il massimo per conquistare il terzo gradino del podio tallonando nell’ultimo lato Team Argentina che, alla fine, riesce ad avere la meglio. Considerati i punti delle prove odierne e dei due giorni precedenti, quelli elettronici e del fair play, Young Azzurra conclude al quarto posto il Grand Finale della Youth Foiling Gold Cup vinto dal team Dutch Sails. - (PRIMAPRESS)