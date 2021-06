Vela: domani a Torbole sul Garda arriva la classe volante dei Moth. In acqua anche Francesco Bruni

(PRIMAPRESS) - TORBOLE (TRENTO) - Al via domani il Campionato Italiano 2021 della classe singola volante Moth nelle acque lagunari del Garda a Torbole con l'organizzazione del Circolo Vela Torbole. Sono trentatré i velisti iscritti ad oggi all’evento, di cui poco più della metà sono italiani (16) e gli altri arrivano da diversi Paesi per lo più europei, come Polonia, Germania, Austria, Francia Belgio e Svezia, ma anche il Campione del Mondo in carica (del 2019) Tom Slingsby e Scott Webster dall’Australia, e Nicolai Jacobsen da Hong Kong.

Sulla linea di partenza anche Francesco Bruni – fresco di vittoria di Prada Cup ad Auckland al timone di Luna Rossa – con il compagno di squadra, il trimmer Pierlugi De Felice. Tra i nomi illustri anche il local Ruggero Tita, pronto a partire per le Olimpiadi di Tokyo alla conquista di una medaglia nella classe Nacra 17, anch’essa volante. E poi il gruppo dei ‘soliti noti’ della classe italiana Moth, Enrico Zennaro, Marco Lanulfi, Carlo de Paoli Ambrosi e Francesco Bianchi, Campione Italiano in carica. Questi ultimi tre atleti erano sul podio del precedente evento italiano a Campione del Garda a fine aprile. Non mancano le donne nella corsa per la conquista del Campionato Italiano Moth, due ragazze, una italiana Clelia Sessa ed una dalla Germania Lisa Shweigert.

Il programma prevede di disputare tre prove al giorno per nove totali, a cominciare da domani alle 13 con il primo segnale di partenza fino a domenica 20 giugno non oltre le 16. - (PRIMAPRESS)