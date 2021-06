Vela: allo Swan Sardinia Challenge di Porto Cervo vince Hatari il 50 piedi di Brennecke

Il ClubSwan 50 Hatari di Marcus Brennecke ha vinto la sua classe davanti a Sparti di Dmitry Rybolovlev e Andrey Konogorov e Cuordileone di Leonardo Ferragamo. Valori molto livellati tra i ClubSwan 36, dove salgono sul podio, racchiusi in soli 3 punti, nell’ordine G-Spot di Giangiacomo Serena Di Lapigio, Vitamina di Andrea Lacorte e Farstar di Lorenzo Mondo. Il ClubSwan 42 Nadir di Pedro Vaquer Comas vince davanti a Koiré – Spirit of Nerina di Luca Formentini, terzo posto in classifica generale per Natalia a pari punti con Dralion, quarto. Nella Swan 45 Class, Ulika di Stefano Masi vince con due punti di vantaggio sull’olandese Motions di Lennard van Oeveren, terzo posto per Fever del tedesco Klaus Diederichs