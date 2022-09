Vela: al via la Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo. Il debutto di Flyng Nikka

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Maxi Yacht Rolex Cup oggi 5 settembre (ore 12) al via nelle acque di Porto Cervo in Sardegna. Sarà una flotta di 50 maxi yacht, la cui lunghezza minima è di 18,30 metri (60 piedi) ad incrociare le vele nell'evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda. Tra gli scafi protagonisti di questa sfida di maxi ci sono barche blasonate e quelle di nuova generazione dal J Class Velsheda, all’avanguardia dell’innovazione e dello yacht design con il debutto in regata del primo Mini Maxi foiling, FlyingNikka di Roberto Lacorte e del ClubSwan 80 My Song del socio YCCS Pier Luigi Loro Piana. La conduzione di queste barche, all'avanguardia della tecnologia nelle rispettive epoche, è affidata a equipaggi di professionisti tra i quali si trovano atleti vincitori di medaglie olimpiche, velisti che hanno preso parte e vinto l’America’s Cup, la Ocean Race, campionati mondiali nelle classi veliche più prestigiose come la Star, veterani delle grandi regate d’altura sui più blasonati maxi racer.

Tra i tanti nomi del gotha della vela internazionale compaiono il timoniere di Luna Rossa Francesco 'Checco' Bruni, tattico del Wally 93 Bullitt, Peter Holmberg, timoniere del J Class Topaz, asso del match race, argento olimpico nel Finn e veterano di America's Cup così come Brad Butterworth, tattico del maxi racer Rambler 88, i veterani della Ocean Race Bouwe Bekking e Matthew Humphries rispettivamente sul J Class Svea e sul Southern Wind 90 All Smoke, Tommaso Chieffi alla tattica di Twin Soul B, Ken Read e Roberto 'Chuny' Bermudez su My Song, Cameron Appleton su Highland Fling XI, Flavio Favini e Tiziano Nava su Capricorno, Mauro Pelaschier su Viriella del socio YCCS Vittorio Moretti, solo per citarne una piccola parte. Particolarmente alto è poi il livello nella divisione Mini Maxi 1: gli italiani Vasco Vascotto, Alberto Bolzan, Michele Ivaldi e Bruno Zirilli su Cannonball del socio YCCS Dario Ferrari dovranno vedersela con l'afterguard di Bella Mente composta da Terry Hutchinson, skipper della sfida all'America's Cup del New York Yacht Club American Magic, assieme ad Adrian Stead e Ian Moore.