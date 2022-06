Vela: al via a Porto Cervo la prima edizione di Italia Yachts Sailing Week

ph.Martina Orsini

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - Al via domani la prima edizione della Italia Yachts Sailing Week (IYSW), l’evento è organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con il cantiere Italia Yachts sotto l’egida della Federazione Italiana Vela (FIV). Sono 15 le imbarcazioni iscritte all’evento in programma a Porto Cervo fino a sabato, 18 giugno. Le regate inizieranno giovedì 16 giugno e vedranno la flotta delle imbarcazioni Italia Yachts impegnate per la prima volta in percorsi costieri disegnati tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena. Tra gli yacht iscritti troviamo i plurititolati Scugnizza di Enzo De Blasio e Sugar 3 di Ott Kikkas, entrambi IY 11.98 spesso avversari diretti in altre regate. Scugnizza e Sugar 3 insieme a Giulia, IY 9.98 di Rudolf Vrestal, ToBe e Batanga IY 11.98 - rispettivamente degli armatori Stefano Rusconi e Guido Enrico Tabellini - parteciperanno anch’essi all'evento come opportunità di allenamento in vista del Mondiale ORC in programma a partire dalla prossima settimana (22-30 giugno). In occasione dell’Italia Yachts Sailing Week sarà inoltre presente a Porto Cervo l’unità addestrativa a vela Orsa Maggiore, in rappresentanza della Marina Militare. - (PRIMAPRESS)