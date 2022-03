Vela, a Castellammare la prima tappa del Trofeo Optisud

(PRIMAPRESS) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Si è conclusa a Castellammare di Stabia la prima tappa del Trofeo Optisud dedicato alla classe Optimist. 193 partecipanti, due giorni di regata con l’organizzazione assegnata alla Lega Navale Italiana di Castellammare di Stabia.

Condizione meteo non facili che nella prima giornata hanno limitato lo spettacolo ad una sola prova per una batteria della divisione A, mentre nella giornata di domenica, una brezza da ovest- sud ovest di intensità 6-7 nodi, ha consentito lo svolgimento del programma di giornata. La tappa campana nella città di Castellammare si chiude quindi con 4 prove per la divisione A (anno di nascita 2007-2011) e 3 prove per la divisione B (anno di nascita 2012-2013) con una classifica che vede ai primi posti per la divisione A maschile, Francesco Carrieri, Andrea Tramontano, Riccardo Allodi Varriale; per la divisione A femminile, Maria Luisa Silvestri, Flavia Miraglia, Valeria Ammirati, per la divisione B maschile, Antonino Mortillaro, Jacopo Carotti, Dario Cortese; per la divisione B femminile, Elena Guidi, Pola Wojcik, Lorenza Braggio. Castellammare ha quindi confermato di essere una città di sport legata al mare e la locale sezione della Lega Navale Italiana ha saputo coordinare al meglio un’organizzazione aperta al territorio, con il supporto del Comune e dell’Autorità di Sistema Portuale, sotto lo sguardo attento della Capitaneria di Porto e delle forze dell’Ordine con Polizia e Vigili Urbani pienamente operativi nelle fasi di arrivo e partenza dei team provenienti da tutte le regioni del centro sud Italia. La carovana Optisud proseguirà quindi nel week end del 09/10 aprile a Marina di Pisticci ( MT) ed il 21/22 maggio con la tappa finale a Porto Cesario (LE) - (PRIMAPRESS)