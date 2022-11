Valtellina Wine Trail: Luca Del Pero (Team Scarpa) vince l’edizione 2022 davanti a Mario Sancha Olmedo

(PRIMAPRESS) - SONDRIO - L'edizione 2022 della Valtellina Wine Trail, nel suo tracciato da 42 chilometri, è stata vinta, come da pronostici, Luca Del Pero (Team Scarpa), che ha tagliato il traguardo posto in piazza Garibaldi a Sondrio dopo 3 ore 11 minuti e 56 secondi. L'atleta italiano ha preceduto lo spagnolo Mario Sancha Olmedo tesserato sempre per il Team Scarpa, distanziato dal vincitore di 4'11". A completare il podio e a sugellare il dominio del Team Scarpa, Daniel Antonioli che si è classificato in terza posizione con il tempo di 3.20'03". Senza storia, invece, la gara femminile con il dominio assoluto di Denise Scherini La portacolori del Asd Castelraider ha completato la sua maratona in 3.58'05" precedendo di più di 6 minuti la statunitense Soleil Gaylord che, a sua volta, ha staccato di altri 6 minuti abbondanti Giulia Saggin del Fresian Team, terza con il tempo di 4.10'57". - (PRIMAPRESS)