Valgrosina Trail: un’edizione da campioni. Nella 70 km. Elisa Desco prima delle donne

(PRIMAPRESS) - GROSIO (SONDRIO) - Sono il portoghese André Rodrigues e la bormina di adozione Elisa Desco, entrambi tesserati del Team Scarpa, i vincitori della gara sui 70 chilometri della prima edizione della Valgrosina Trail organizzata dalla società sportiva Grosio “Rupe Magna”, i due atleti sono stati protagonisti di una cavalcata solitaria. nessuno degli avversari è riuscito a metterli in difficoltà. Un meteo bizzarro con pioggia intermittente non ha frenato i 270 atleti ai nastri di partenza dei tre percorsi da 70, 38 e 12 chilometri immersi negli spettacolari paesaggi naturali delle valli di Eita e di Sacco, fino ai 2734 metri del Passo Vermulera. Rodrigues ha percorso i 70 chilometri, con 5000 metri di dislivello, in 8h19'07", tirando con Franco Collé solo nella prima parte di gara. Con un distacco di 26 minuti e 48 secondi è giunto Matteo Anselmi, terzo Diego Angella, staccato di 53 minuti e 32 secondi dal vincitore. Al quarto posto si è classificato l'argentino Luciano Pilatti, che ha preceduto l'inglese Tim Morgan. Elisa Desco, in splendida forma, ha bissato la vittoria ottenuta una settimana fa al Giir di Mont, in Valsassina, fermando il cronometro a 10h19'50". Più combattute le altre gare in programma. Un altro big del circuito, l'argentino Diego Simon, Team Salomon, ha vinto la 38 chilometri in 3h38'08", staccando di soli 45 secondi il secondo classificato Simone Bertini, Atletica Alta Valtellina. A completare il podio Mirko Bertolini, La Recastello Radici Group, giunto sul traguardo nel parco di Villa Visconti Venosta con un distacco di 2 minuti e 55 secondi dal vincitore. Più distanti il quarto classificato, il grosino Federico Caspani, e il quinto, Alessandro Bonesi, dell'Atletica Alto Lario. Camilla Spagnol, Team Crazy, ha vinto la gara femminile in 4h16'32", lasciando a 3 minuti e 47 secondi Giuditta Turini, Team Hoka, e a 4 minuti e 56 secondi la terza classificata Maria Moraschinelli del Gp Talamona a completare il podio. Nella 12 chilometri Matteo Rossi dell'Atletica Vomano ha vinto in 1h01'19" davanti a Alessandro Crippa, Atletica Alta Valtellina, giunto con un ritardo di 3 minuti e 23 secondi. Sul podio anche il grosino Pietro Mosconi, staccato di 4 minuti. Nella gara al femminile, l'Atletica Alta Valtellina ha piazzato due atlete sui gradini più alti del podio: è stata Elisa Compagnoni a tagliare il traguardo per prima, con il tempo di 1h13'1", seconda Gaia Bertolini staccata di soli 26 secondi. Sul podio anche Chiara Lelli, Gsa Cometa, a 3 minuti e 30 secondi dalla vincitrice. Ad affiancare questa prima edizione della Valgrosina Trail, tre partner tecnici leader nel mondo outdoor: Scarpa, Swarovski Optik e Karpos. - (PRIMAPRESS)