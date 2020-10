Un sabato di sport; dalla Coppa del Mondo di Sci alle prove del MotoGp del Portogallo al derby Inter-Milan con Ibrahimovic

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un sabato di sport questo 17 ottobre condizionato inevitabilmente anche dal coronavirus che oltre a calciatori ha toccato diverse discipline dal nuoto con la Pellegrini positiva, al motobike con Valentino Rossi e il calciatore della nazionale Under 21, Alessandro Bastoni.

Intanto prosegue il Giro d’Italia con la quattordicesima tappa, la Cronometro del Prosecco come è stata definita per l’area che toccherà; Alle 10 già il via alle qualifiche del GP di Aragon in Portogallo per la MotoGP, e stesso orario d’inizio per la Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante femminile di Soelden.

Su Eurosport Player, gli appassionati di Mountain Bike potranno seguire gli Europei Cross Country mentre il Tennis si avvia alle semifinali dell’ATP 250 di Colonia.

Per il calcio c’è il derby Inter-Milan alle 18 per la quarta giornata di Serie A che vedrà in campo anche Zlatan Ibrahimovic che ha appena finito la sua quarantena dopo essere risultato positivo al Covid. - (PRIMAPRESS)