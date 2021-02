Un Napoli stoico batte la Juventus 1-0

foto di Vincenzo Di Monda Insigne esulta dopo il goal alla Juve

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Napoli torna alla vittoria in campionato ed in un solo colpa si vendica della Juventus che l'aveva battuto nella finale di Super Coppa. Ai partenopei basta l'1-0 del rigore battuto da Insigne nel primo tempo per un fallo vistoso di Chiellini in area. Juventus arrembante nel secondo tempo, ma attacco sterile. Deludente CR7 che non riesce a segnare, va vicino al goal ma sulla sua strada trova un grande Meret. Ma veniamo alle azioni salienti. Manata in pieno viso di Chiellini a Rrahmani,Doveri al Var e rigore:Insigne spiazza Szczesny (31'). Per la punta gol numero 100 in maglia azzurra. Ripresa. Meret salva su Ronaldo (occasione sprecata) e devia in angolo la botta di Chiesa. La preme ma sbatte ancora sul n.1 del Napoli,che si oppone di piede a CR7 e Morata. Appena largo il destro di Chiesa. I partenopei, a fatica, restano in piedi.



IL TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS 1-0

Napoli (4-2-3-1): Meret 7,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Maksimovic 6,5, Mario Rui 6; Bakayoko 6,5, Zielinski 5,5 (19' st Elmas 5,5); Politano 5,5 (20' st Fabian Ruiz 6), Insigne 7 (42' st Lobotka sv), Lozano 6,5; Osimhen 5 (30' st Petagna 6). A disp.: Ospina, Contini, Zedadka, Costanzo, Cioffi. All.: Gattuso 6,5

Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 5 (1' st Alex Sandro 5,5), De Ligt 6, Chiellini 5, Danilo 6; Bernardeschi 5,5 (18' st McKennie 5,5), Bentancur 5,5 (27' st Kulusevski 5,5), Rabiot 6, Chiesa 6,5; Morata 5,5, Ronaldo 6. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta, Fagioli, Peeters. All.: Pirlo 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 31' rig. Insigne (N)

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Chiellini (J), Cuadrado (J), Bakayoko (N)

Espulsi: -

Note: - - (PRIMAPRESS)