UEFA Euro 2020: il Belgio travolge la Russia 3-0 con Lukaku che firma una doppietta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Successo belga all'esordio del gruppo B Cross di Mertens, Semenov apre un buco e Lukaku ringrazia, apre lo score e dedica il gol a Eriksen (10').La Russia reagisce con veemenza, ma senza creare pericoli per Courtois. Dzhikiya salva con ottima scelta di tempo su Lukaku. Al 34' Shunin non impeccabile sul cross di Carrasco,il neoentrato Meunier deposita in rete la respinta. Carrasco costruisce ma manda alta una buona chance Ripresa di controllo dei belgi,fiammate russe senza sbocchi. E all'88' Lukaku arrotonda sull'imbucata di Meunier. - (PRIMAPRESS)