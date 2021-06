UEFA 2020: questa sera a Londra l’Italia incontra l’Austria senza Chiellini e Florenzi

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Oggi 26 giugno l’Italia scende in campo per gli ottavi di finale di UEFA 2020 battendosi con l’Austria. L'Italia di Roberto Mancini è risultata prima del suo raggruppamento mentre gli austriaci si sono piazzati al secondo posto del gruppo C.Al Wembley Stadium di Londra, l’undici azzurro è dato per favorito. Ai quarti potrebbe incontrare Belgio e Portogallo. Intanto questa sera la formazione prevista è quella titolare ma senza Florenzi e Chiellini per infortuni. Quindi in campo andranno Acerbi e Di Lorenzo con Joginho e Barella. - (PRIMAPRESS)