Uefa 2020: l'Inghilterra chiude in testa il girone D. Sabato gli azzurri a Londra nel match con l'Austria

(PRIMAPRESS) - LONDRA - L'Inghilterra a Londra fa valere il fattore campo superando 1-0 la Rep.Ceca e chiudendo in testa il girone D. Riscatto Croazia che batte 3-1 la Scozia e si qualifica agli ottavi da seconda. A Wembley, Sterling protagonista: al 2' colpisce il palo a botta sicura, poi al 12' di testa firma l'1-0 su cross di Grealish. Inglesi primi, cechi terzi. A Glasgow,croati avanti al 17' con Vlasic stoppa. Pari scozzese con McGregor al 42'. Croazia sul 2-1 con una 'perla' di Modric (62'). Il tris lo firma Perisic su corner di Modric (77'). Intanto appare superata la polemica di un togliere all'Inghilterra le partite di finale per dei focolai di varianti Delta del Covid. Il Regno Unito è stato irremovibile nel sostenere che verranno adottate tutte le misure di sicurezza. Quindi partita finita sulla polemica. E per Londra si preparano i nostri azzurri che sabato incontreranno l'Austria negli ottavi di finale. - (PRIMAPRESS)