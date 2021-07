Uefa 2020: Italia-Spagna al Wembley Stadium con il tridente Chiesa-Immobile-Insigne (ore 21)

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La nazionale italiana questa sera affronterà al Wembley Stadium la Spagna, la Roja di Luis Enrique. Mancherà Spinazzola e ci sarà Emerson. Accanto avrà Chiellini e Bonucci, sull'altro lato Di Lorenzo. Chiellini ha iniziato la seduta lavorando a parte, ma dovrebbe trattarsi semplicemente di normale amministrazione per un veterano che più di altri è soggetto a infortuni. I tre nella linea mediana non si toccano: Barella-Jorginho-Verratti ormai è una filastrocca che ripetono tutti, in questi giorni di paragoni coi grandi "centrocampi" del passato. Davanti Chiesa-Immobile-Insigne è il tridente più probabile. Ciro, soprattutto, è atteso al riscatto. E Mancini lo ha difeso spiegando che le sorprese possono arrivare proprio da lui. - (PRIMAPRESS)