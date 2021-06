UEFA 2020: il Belgio batte il Portogallo (1-0) e venerdì 2 luglio incontra la nazionale azzurra

(PRIMAPRESS) - ROMA - I quarti di finale di UEFA 2020 per l'Italia saranno contro il Belgio che a Siviglia ha battuto 1-0 il Portogallo (gol di Thorgan Hazard). Primo lampo portoghese con Diogo Jota, palla a lato (6').Courtois respinge come può una punizione di Ronaldo (25'). Il Belgio risponde con un'incursione di Meunier (37') e poi passa in vantaggio grazie ad un gran destro di Thorgan Hazard al 'sette',1-0 (42').Nella ripresa chance per Diogo Jota (58') e Joao Felix (61'). Si fa vedere Lukaku al 63'. Courtois salva su R.Dias (82'), il palo all'83' ferma Guerreiro e il Portogallo si deve arrendere. - (PRIMAPRESS)