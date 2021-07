UEFA 2020: è l’Inghilterra ad andare in semifinale dopo aver travolto l’Ucraina (4-0). Incontrerà la Danimarca

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una super Inghilterra travolge 4-0 l' Ucraina a Roma. Mercoledì in semifinale troverà la Danimarca a Wembley. Pronti-via e l'Inghilterra al primo affondo passa: imbucata di Sterling per Kane che in spaccata mette dentro (3'). Reazione Ucraina con Yaremchuk,Pickford c'è (18').Al 32' botta di Rice, si salva Bushchan. A fine 1° tempo ucraini più volte vicini al pari, ma si 'sciolgono' nella ripresa. Al 46' c'è già il raddoppio di Maguire. Il tris lo firma Kane con la doppietta personale (50'), il definitivo 4-0 è di Henderson (63'). - (PRIMAPRESS)