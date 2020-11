U21: gli azzurrini battono con un poker i lussemburghesi del Differdange e vanno in finale

(PRIMAPRESS) - Lussemburgo: L'Under 21 passa 0-4 a Differdange in casa del modesto Lussemburgo, chiude il girone matematicamente al 1° posto e stacca il pass per la fase finale degli Europei (in Ungheria e Slovenia la prossima primavera). Scamacca show in un primo tempo a senso unico: stop e destro vincente su angolo corretto da Sottil (15'), raddoppio di testa al 29' su cross di Bellanova. Ripresa. Pinamonti prima sbaglia davanti alla porta (54') poi si riscatta (56') firmando il tris da centro area. Poker Marchizza con un sinistro sporco (66'). - (PRIMAPRESS)