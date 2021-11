TV: Dazn lancia The American Way, una produzione delle partire NFL nelle sue città simbolo

(PRIMAPRESS) - MILANO – Con THE AMERICAN WAY, Dazn lancia una nuova produzione che racconta le tre città che ospiteranno le partite di National Football League (NFL) nel Giorno del Ringraziamento: Detroit, Dallas e New Orleans. Un viaggio appassionante in tre puntate che porterà gli spettatori a immergersi nelle tradizioni e nella storia dell’America. La voce del racconto è quella dell’autore Francesco Costa, giornalista, saggista e grande esperto degli USA. Negli Stati Uniti le tradizioni sono una cosa seria, e il Giorno del Ringraziamento è la più tradizionale delle feste americane: giovedì 25 novembre, migliaia di famiglie si divideranno tra tavole imbandite e televisione, per mangiare e tifare per le loro squadre NFL preferite. Al centro di ogni episodio, il racconto di una città diversa e le curiosità più interessanti che porteranno lo spettatore nella cultura a stelle e strisce. - (PRIMAPRESS)