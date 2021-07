Trofeo di Wimbledon: Novak Djokovic conquista ancora una volta il green di Londra battendo Berrettini

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Novak Djokovic batte un coriaceo Berrettini e vince per la terza volta consecutiva il Torneo di Wimbledon. Braccia alzate e poi mangia un filo d’erba quasi a sottolineare tutti punti conquistati mandando la palla a filo riga. Un solo set vinto da Berrettini e poi tutto è appannaggio del numero uno del mondo:6-7, 6-4, 6-4, 6-4. Venti titoli nel grande Slam nel palmares di di Djokovic. Berrettini: Sono contento della mia finale e spero che non sarà l’ultima ma Diokovic è stato più bravo di me anche a gestire la tensione. Per me questo è un inizio di carriera”. Da Djokovic arrivano i complimenti a Berrettini: "Il tuo dritto è un martello" e poi racconta di quanto ha amato questo sport sin da ragazzino quando si costruiva il Trofeo con materiali di recupero". - (PRIMAPRESS)