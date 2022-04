Tre punti d'oro del Napoli e Bergamo, Atalanta battuta 1-3 dai partenopei

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Il Napoli sbanca Bergamo e batte una coriacea Atalanta 3-1 con una partita tattica quasi perfetta. I partenopei agganciano temporaneamente il Milan in vetta in attesa dell'incontro di domani dei rossoneri contro il Bologna. La gara si sblocca al 14': Musso, in uscita, aggancia Mertens, dal dischetto trasforma Insigne; lo stesso n.24 partenopeo al 37' inventa l'assist vincente per Politano che raddoppia. Accorcia De Roon (58'); tris di Elmas all'81'. Nell'altra gara delle 15, goleada in rimonta dell'Udinese sul Cagliari 5-1: sblocca Joao Pedro (32'), ribaltone con Becao (38'), tripletta Beto (45', 49' e 73') e Molina (59'). - (PRIMAPRESS)