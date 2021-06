Tour de France: Julian Alaphilippe conquista la maglia gialla sulla tappa Brest-Landerneau

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - La maglia iridata di Julian Alaphilippe si colora di giallo.Il campione francese fa il vuoto sulla Cote de la Fosse aux Loups e vola al traguardo di Landerneau per far sua la prima tappa del Tour de France, partita da Brest per 198km. A 8" Michael Matthews regola Roglic nel gruppetto dei migliori. Tappa caratterizzata da un episodio molto grave.Una spettatrice ha provocato una brutta caduta di gruppo urtando i corridori con un cartello. Il gruppo ha rallentato per aspettare il recupero di chi si è rialzato. - (PRIMAPRESS)