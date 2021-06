Tour de France: il belga Tim Merlier, vince la tappa di Pontivy con il connazionale Philipsen a chiudere lo sprint

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Tim Merlier vince in volata la terza tappa del Tour sul traguardo di Pontivy Il belga,a segno anche al Giro, ha preceduto il connazionale Jasper Philipsen e il francese Bouhanni. L'olandese van der Poel sempre in giallo,dopo una frazione (da Lorient, 183km) caratterizzata da cadute nel finale: attardati Roglic e Pogacar. Ewans caduto in volata. Vanno subito in fuga in quattro:i francesi Barthe e Chevalier, lo svizzero Schaer, il belga Wallays e l'olandese Schelling. Il gruppo lascia fare poi li riassorbe nel finale. - (PRIMAPRESS)