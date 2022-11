Torino: dimesso tutto il CdA della Juventus per l’indagine di falso in bilancio e contestazioni Consob

(PRIMAPRESS) - TORINO - L'intero Cda della Juve si è dimesso In seguito a un consiglio straordinario tenutosi in serata alla Continassa.

Anche il presidente Andrea Agnelli. Lasciano anche il vice presidente Pavel Nedved, l'ad Maurizio Arrivabene e tutti i membri:Debroux,Della Ragione,Fink, Marilungo, Roncaglia,Tacchia e Keywood. Ad influire su tale decisione la cosiddetta indagine Prisma,aperta dalla Procura di Torino con l'accusa di falso in bilancio, oltre alle recenti contestazioni della Consob al club bianconero. - (PRIMAPRESS)