Terza tappa del Giro di Sicilia sull'Etna con l'assolo di Jonathan Caicedo in maglia rosa. Nibali settimo a 51 secondi

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Assolo dell'ecuadoriano Jonathan Caicedo nella terza tappa con arrivo sull' Etna. Alle sue spalle Visconti, distanziato di 21".Settimo Nibali a 51". Il portoghese Almeida la nuova maglia rosa Prima parte di tappa ondulata con la salita conclusiva verso l'Etna lunga 18,8km con una pendenza media del 6,6% e un picco conclusivo del 13% nell'ultimo km. Subito dopo il via vanno all' attacco Craddock, Caicedo, Campenaerts, Visconti,Romano, Holmes, Rumac e Bjerg. Sull'erta finale restano Visconti e Cai Caicedo che va a vincere in solitudine. - (PRIMAPRESS)