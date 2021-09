Tennis, US Open: il russo Daniil Medvedev toglie a Djokovic il sogno di emulare Rod Laver

(PRIMAPRESS) - USA - E' Daniil Medvedev a vincere gli US Open di tennis contro il serbo Novak Djokovic. Il numero uno del mondo non è riuscito a entrare in palla ed agguantare il successo, come invece i pronostici davano per sontato nella storia del tennis: vincere di nuovo il Grande Slam a 52 anni dall'impresa di Rod Laver.

Medvev, ha vinto in tre set 6/4-6/4-6/4 in 2 ore e 17 minuti, grazie a un servizio ingiocabile, a bordate di dritto e di rovescio, senza mai permettere a un Novak irriconoscibile, di prendere in mano il gioco. Una situazione mai vista per il serbo ma è andata così.

"Questa sera anche se non ho vinto il mio cuore è pieno di gioia perché mi avete fatto sentire speciale su un campo da tennis, avete toccato il mio animo non mi ero mai sentito così a New York, grazie vi voglio bene", ha detto Djokovic durante la premiazione.

"È la prima volta che sono molto teso per il mio discorso, mi dispiace per te, Novak, sappiamo cosa c'era in palio ma con quello che hai fatto quest'anno in carriera per me sei il migliore di sempre". Lo ha detto durante la cerimonia di premiazione Daniil Medvedev.

La vittoria di Medvedev, come ha svelato lo stesso tennista russo, coincide con il suo anniversario di matrimonio: "Durate il torneo non sapevo cosa regalarle e soprattutto di non avere il tempo di comprare qualcosa, intanto le regalo il titolo". - (PRIMAPRESS)