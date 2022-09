Tennis: Roger Federer (41) si ritira. L’annuncio del campione svizzero via Instagram

(PRIMAPRESS) - ROMA - Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis. "La Laver Cup sarà il mio ultimo evento". Con queste parole Roger Federer,41 anni, leggendario campione svizzero, ha annunciato il ritiro su Instagram. Una carriera incredibile la sua: 103 titoli vinti, di cui 20 del Grande Slam (meglio di lui solo Nadal, 22, e Djokovic, 21) con l'incredibile record di 8 trionfi a Wimbledon. E' stato n.1 del mondo per 310 settimane (meglio di lui solo Djokovic). E' il tennista che ha vinto più Atp Finals (6). L'unico titolo che gli manca è l'oro olimpico in singolare infatti lo aveva conquistato solo in doppio. - (PRIMAPRESS)