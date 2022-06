Tennis: Rafa Nadal vince il 14º titolo al Rolan Garros e mette alle spalle le voci del ritiro

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Le voci di un possibile ritiro di Rafa Nadal si sono dissolte. È bastato che il campione spagnolo strapazzasse Casper Ruud con il punteggio di 6-3 6-3 6-0 in 2 ore e 18 minuti di gioco per conquistare il 14° titolo al Roland Garros (il primo l’aveva vinto nel 2005) e mettere per un attimo alle spalle i problemi fisici che lo affliggono. Con questo successo il fuoriclasse maiorchino festeggia il 22° Slam, allungando nella classifica all-time dei Major sui rivali di sempre Federer e Djokovic (fermi a quota 20). Le parole di Rafa a fine match: "Futuro? Non so cosa accadrà, ma finché avrò forza continuerò a lottare". E voilà l'addio al tennis sono solo voci. - (PRIMAPRESS)